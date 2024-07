PM e Prefeitura do Rio miram construções irregulares na Cidade de Deus - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 17/07/2024 09:31 | Atualizado 17/07/2024 10:47

Rio - As Forças de Segurança retornam às comunidades da Zona Oeste, nesta quarta-feira (17), para o terceiro dia da Operação Ordo. Desde as primeiras horas da manhã, as equipes miram o transporte clandestino e construções irregulares. A megaoperação pretende mapear os serviços explorados ilegalmente por criminosos e asfixiar financeiramente as organizações criminosas, que promovem uma guerra na disputa pelo controle de territórios.

Segundo o Governo do Estado, a Polícia Militar, com apoio das concessionárias, do Departamento de Trânsito (Detran.RJ), do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ), e de órgãos da Prefeitura do Rio, atua contra o transporte clandestino na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Estrada do Itanhangá, na Muzema, e na Avenida das Américas, sentido Barra da Tijuca. A ação pretende asfixiar o lucro de bandidos com o transporte clandestino e dar segurança a motoristas de aplicativos.

Na Cidade de Deus, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e da Subsecretaria de Operações Especiais da Prefeitura do Rio realizam demolição de mais de 30 construções irregulares e retirada de entulhos. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), bares e restaurantes construídos em área pública destinada a calçada e logradouro, obstruindo as vias e impedindo a passagem de veículos, foram demolidos na Rua Israel.

Ainda de acordo com a pasta, em outros dois pontos da comunidade, nas avenidas José de Arimateia e Cidade de Deus, os agentes identificaram várias construções beirando o rio e que estão impedindo as equipes da prefeitura de realizarem a limpeza, o que contribui para as enchentes na região. Também na comunidade, o Comando de Operações Especiais (COE) da PM remove barricadas nas vias, utilizando retroescavadeira.

Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (16), o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, explicou que a disputa territorial deixou de ser somente pelos pontos de vendas de drogas e o alvo passou a ser a exploração de serviços. Ontem, o foco da megaoperação foi o restabelecimento dos serviços de luz, gás, água, telefone e internet para a população da Zona Oeste, também controlado por bandidos em algumas áreas.

Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões. A ação acontece nas comunidades do Cesar Maia, Cidade de Deus, Fontela, Gardênia Azul, Morro do Banco, Muzema, Rio das Pedras, Sítio do Pai João, Terreirão e Tijuquinha, nos bairrosda Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Itanhangá, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena. Dois mil agentes atuam com apoio do Segurança Presente, da Divisão de Recaptura e de Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), além de concessionárias de serviços públicos, operadoras de telecomunicações e da Prefeitura do Rio e Guarda Municipal.

Operação foi batizada como Ordo, nome em latim que significa ordem em português. Há cerca de dois anos, moradores da Zona Oeste Oeste vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.

Megaoperação tem 45 presos em dois dias

Em dois dias da megaoperação nas dez comunidades, 45 pessoas foram presas, das quais 38 em flagrante e sete em cumprimento de mandados de prisão. Além disso, seis adolescentes foram apreendidos. Parte das prisões foi relacionada a crimes contra o patrimônio, como furtos de energia e água, que produzem receita para o fortalecimento financeiro das organizações criminosas e o domínio territorial. Diversos estabelecimentos irregulares foram interditados e veículos autuados e apreendidos.