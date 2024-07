Reunião identificou dificuldades, necessidade e serviços exploradas nas comunidades alvos - Divulgação/Governdo do Estado

Publicado 16/07/2024 12:02

Rio - Uma reunião entre o Governo do Estado, concessionárias e operadoras de telecomunicações, nesta terça-feira (16), definiu o planejamento da atuação para a regularização do fornecimento de serviços em comunidades da Zona Oeste. O encontro aconteceu na base do Barra Presente, na Avenida Ayrton Senna, e faz parte da Operação Ordo, que pretende asfixiar financeiramente as organizações criminosas que exploram setores como energia, gás e internet, nas regiões que vivem uma disputa de territórios entre traficantes e milicianos. No segundo dia de ação, três pessoas já foram presas.

A reunião foi realizada entre o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos e as concessionárias Iguá, Light, Naturgy e Oi. O serviço de inteligência da Polícia Civil identificou as dificuldades e necessidades de cada região, além de quais atividades comerciais são exploradas. A Operação Ordo mira as comunidades do Cesar Maia, Cidade de Deus, Fontela, Gardênia Azul, Morro do Banco, Muzema, Rio das Pedras, Sítio do Pai João, Terreirão e Tijuquinha, nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Itanhangá, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena.

Segundo o Governo do Estado, com o território estabilizado pela ação, as concessionárias estão conseguindo retomar as atividades nessas áreas. "Será um trabalho contínuo com o objetivo de asfixiar as quadrilhas que exploram esses serviços ilegais e também proporcionar direito de escolha e segurança para os moradores. A atuação das polícias ostensivamente nesta região vai garantir a tranquilidade da população", afirmou o secretário. Santos disse ainda que as disputas territorias acontecem não mais apenas pelo controle de pontos de drogas, mas por conta da exploração de serviços.

"Hoje, território é sinônimo de receita, e não mais somente o tráfico de drogas (...) Quem é o líder, quem está comandando, quem está determinando essas guerras, quem está determinando ou autorizando que essas extorsões sejam praticadas à comerciantes? O criminoso que diz que é dono de uma comunidade e permite ou determina que esse tipo de ação seja praticada vai ser responsabilizado. Essa é uma obrigação e um compromisso da Secretaria de Segurança Pública", completou.

Segundo dia de megaoperação

De acordo com o secretário de Estado de Segurança, Victor dos Santos, o segundo dia da megaoperação tem o objetivo de restabelecer os serviços públicos para a população da Zona Oeste e coletar dados de inteligência para combater o crime organizado na região. Até o momento, três pessoas foram presas e uma motocicleta apreendida.

Agentes do Departamento de Trânsito (Detran.RJ) apreenderam uma motocicleta que utilizava placa de outro veículo, na Estrada do Itanhangá. O motorista foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Já equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) da Polícia Militar identificaram uma construção irregular e uma fábrica de laje sem licença operacional, em Vargem Grande. No local, duas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

O CPAM também realiza patrulhamento nas localidades do Terreirão e Vargens, além do patrulhamento marítimo ambiental no complexo lagunar de Jacarepaguá. Ainda na madrugada, cinco agentes do Grupamento Aeromóvel (GAM) da PM já atuavam no apoio às equipes, com a procura de criminosos e de carros em fuga, além do monitoramento em tempo real das ações.

Drones com câmeras de longo alcance também auxiliam à ação, por meio da leitura de placas e identificação por reconhecimento facial. As imagens da operação são geradas em tempo real para o Centro de Comando e Controle (CICC) Móvel, instalado ao lado da base do Barra Presente. Além disso, também no início da manhã, viaturas da Polícia Civil já foram vistas circulando por ruas da Zona Oeste.