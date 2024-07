Agentes atuam em comunidades da Zona Oeste alvos de disputa entre criminosos rivais - Divulgação/Governo do Estado

Agentes atuam em comunidades da Zona Oeste alvos de disputa entre criminosos rivaisDivulgação/Governo do Estado

Publicado 16/07/2024 08:27 | Atualizado 16/07/2024 12:06



Rio - Forças de Segurança realizam, nesta terça-feira (16), o segundo dia da Operação Ordo, em regiões da Zona Oeste conflagradas pela disputa de territórios entre traficantes e milicianos. Policiais civis e militares voltaram a atuar nas comunidades do Cesar Maia, Cidade de Deus, Fontela, Gardênia Azul, Morro do Banco, Muzema, Rio das Pedras, Sítio do Pai João, Terreirão e Tijuquinha. Até o momento, três pessoas foram presas.

fotogaleria

As comunidades alvos da operação ficam nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Itanhangá, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena. A Ação Estruturada conta ainda com agentes do Segurança Presente, da Divisão de Recaptura e Inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), da Prefeitura do Rio e Guarda Municipal, além das concessionárias de serviços públicos e operadoras de telecomunicações.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança, Victor dos Santos, o segundo dia tem o objetivo de restabelecer os serviços de luz, gás, água, telefone e internet para a população da Zona Oeste e coletar dados de inteligência para combater o crime organizado na região. Na manhã desta terça-feira, ele se reuniu com as concessionárias Iguá, Light, Naturgy e Oi na base do Barra Presente, na Avenida Ayrton Senna.

"Hoje o foco são as concessionárias. As concessionárias de serviço público todas estão aqui hoje para a gente poder adentrar nessas comunidades, o terreno já está estabilizado, e restabelecer os serviços que eram explorados pela criminalidade. O objetivo é exatamente esse: produzir conhecimento, saber quem qual CPF, qual CNPJ que explora aquele tipo de serviço e isso vir a subsidiar operações e investigações pela Polícia Civil daqui para frente", explicou o secretário. Ainda segundo Santos, outras comunidades também podem ser alvos de ações.

"Essas comunidades são o primeiro foco. Obviamente, essa ação já tem escalabilidade e a gente entendendo que há necessidade de ir para uma outra região, uma outra comunidade dentro dessa região, a gente vai atuar. Mas, isso é um trabalho que a gente vai fazer diariamente, essa avaliação é feita diária. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública quer produzir conhecimento, quem explora aquela atividade, porque hoje, a luta pelo território não é só pela venda de drogas, mas sim todos esses serviços que são explorados", completou.

Também na manhã desta terça-feira, agentes do Departamento de Trânsito (Detran.RJ) apreenderam uma motocicleta que utilizava placa de outro veículo, na Estrada do Itanhangá. O motorista foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) da PM identificaram uma construção irregular e uma fábrica de laje, sem licença operacional, em Vargem Grande. No local, duas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

O CPAM também realiza patrulhamento nas localidades do Terreirão e Vargens, além do patrulhamento marítimo ambiental no complexo lagunar de Jacarepaguá. Ainda na madrugada, cinco agentes do Grupamento Aeromóvel (GAM) da PM já atuavam no apoio às equipes, com a procura de criminosos e de carros em fuga, além do monitoramento em tempo real das ações.

Equipes do GAM da @PMERJ decolando para o segundo dia da #AçãoOrdo que acontece na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/vhSdqWxBJF — Governo do RJ (@GovRJ) July 16, 2024

Na noite de segunda-feira, dois helicópteros equipados com faróis de busca e imageador térmico já haviam sobrevoado as comunidades. O equipamento, que possui sensor de calor, captura imagens em alta resolução e é capaz de localizar pessoas armadas a quatro quilômetros de distância. A ferramenta colabora para encontrar suspeitos escondidos ou em fuga, que seriam difíceis de detectar com câmeras tradicionais ou a olho nu, especialmente em ambientes urbanos complexos.

Drones com câmeras de longo alcance também auxiliam à ação, por meio da leitura de placas e identificação por reconhecimento facial. As imagens da operação são geradas em tempo real para o Centro de Comando e Controle (CICC) Móvel, instalado ao lado da base do Barra Presente. Além disso, também no início da manhã, viaturas da Polícia Civil já foram vistas circulando por ruas da Zona Oeste.

Agentes da Policia Civil e da Divisão de Busca e Captura (RECAP) seguem atuando na #AçãoOrdo do #GovRJ pic.twitter.com/ejK5wo4mJe — Governo do RJ (@GovRJ) July 16, 2024 Agentes da Polícia Civil estão reunidos e prontos para atuar nas comunidades.



A #AçãoOrdo conta com 2000 agentes das forças de segurança pública por dia. #GovRJ pic.twitter.com/2jlNtCH9Is — Governo do RJ (@GovRJ) July 16, 2024

Primeiro dia de ação tem 28 presos

No primeiro dia da Operação Ordo - nome em latim que significa ordem em português - as equipes prenderam 23 pessoas em flagrante por crimes como tráfico, posse de arma de fogo, furto de energia e água, adulteração de identificação de veículo, de relação de consumo e crime ambiental, e outros cinco mandados de prisão foram cumpridos, bem como quatro menores apreendidos.

Na Cidade de Deus, foram apreendidos 131 kg de drogas, com valor estimado em R$ 160 mil. Bandidos em fuga abandonaram um carro na Linha Amarela com três granadas e também foram encontrados uma pistola 9 mm; duas motosserras e dinheiro. Na comunidade, um caminhão que fazia transporte de alimentos perecíveis (carne) sem licença e sem refrigeração foi apreendido na Estrada dos Bandeirantes. Ainda na região, uma fábrica de gelo clandestina foi autuada por poluição do solo e hídrica, com vazamento de óleo direto para rede de esgoto. O estabelecimento também realizava furto de água.

No Terreirão, um açougue onde foi encontrada meia tonelada de alimentos impróprios para consumo ou sem identificação de validade foi fechado e o proprietário preso. Também na comunidade, uma marmoraria ilegal foi interditada por crime ambiental, com despejo de resíduos de mármore diretamente na rede pluvial, e furto de luz e água. Já na Muzema, foi interditado um aterro identificado como área de descarte irregular de resíduos de construção civil. O local apresentava sinais de poluição de um córrego e de solo, situado na faixa marginal de proteção da lagoa da Tijuca. O terreno, além de estar em uma Área de Preservação Permanente, era utilizado para despejo irregular de esgoto na lagoa.

Guerra entre criminosos



Há cerca de dois anos, moradores da Zona Oeste Oeste vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.

Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, para apresentar o balanço do primeiro dia da Operação Ordo, o governador do Rio disse que o avanço do tráfico na disputa de território com milícia da Zona Oeste é reflexo de ações da Segurança Pública, dentre elas o Cidade Integrada. Segundo Cláudio Castro, o crescimento de facção criminosa foi "efeito colateral"

Também na ocasião, o governador revelou denúncias de que a ação vazou, que foram encaminhadas às corregedorias das polícias Civil e Militar. "Se nós acharmos eles, fiquem cientes que vamos punir severamente aquele que deveria estar do nosso lado e está perto para coletar informação (...) A você que vazou: será pego e responderá exemplarmente porque isso é pior que criminoso", declarou Castro na coletiva.