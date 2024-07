Cattleya schilleriana - Um dos tipos que estarão presentes no evento - Divulgação

Cattleya schilleriana - Um dos tipos que estarão presentes no eventoDivulgação

Publicado 16/07/2024 18:22

Rio - O Jardim Botânico receberá a Mostra de Orquídeas de Inverno entre os dias 19 e 21 de julho, que traz uma exposição com diversas espécies. O evento acontecerá no Orquidário e contará com palestras, cursos, visitas guiadas e sorteio de plantas entre os 100 primeiros visitantes no horário da manhã.

Além das plantas que estarão expostas na área central da estufa de vidro, haverá venda de flores em vários estágios de crescimento, insumos necessários para o cultivo e livros.



Os organizadores do evento destacam que algumas florações de inverno costumam ser mais longas do que em outras épocas do ano, por isso, para cada estação do ano existem espécies específicas da mesma planta. O evento na sexta-feira será das 8h às 16h, no sábado das 9h às 17h, e no domingo das 9h às 16h.



As inscrições serão feitas na estufa de vidro e têm número de vagas limitado. As atividades são gratuitas (com cobrança de ingresso para o arboreto). Haverá sorteio de uma orquídea florida entre os 100 primeiros visitantes no horário da manhã.