O documento digital pode ser feito de forma remota ou por videoconferênciaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/07/2024 19:24

Rio- O número de Autorizações Eletrônicas de Viagem (AEVs) nacionais e internacionais para menores desacompanhados por pelo menos um dos pais atingiu um recorde de solicitações nos cartórios de notas do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2024. Os dados deste período mostram um aumento de 98% na procura em comparação ao mesmo período de 2023.

O documento é necessário para que menores de 16 anos possam viajar sozinhos ou acompanhados por apenas um dos responsáveis, e a demanda deve aumentar ainda mais com a chegada das férias escolares. O registro deve ser solicitado pelos pais ou representantes legais da criança ou adolescente.

Para obter a Autorização Eletrônica de Viagem, os responsáveis devem acessar a plataforma e-Notariado ( e-notariado.org.br ) e abrir um requerimento na área 'Cidadão', fornecendo as informações necessárias. Após o preenchimento completo do pedido, os requerentes podem escolher entre emitir o documento digitalmente, presencialmente em um balcão de atendimento do Cartório de Notas próximo ao seu CEP de residência, ou de forma totalmente remota via videoconferência. Para a opção remota, os pais devem possuir um certificado digital padrão ICP-Brasil ou Certificado Notarizado, emitido gratuitamente pelos Cartórios de Notas.