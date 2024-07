Tiro entrou pela lataria do veículo e perfurou banco traseiro e do carona - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/07/2024 18:27

Rio - O carro do ex-jogador do Vasco, Luan Garcia, foi alvo de disparos durante uma tentativa de assalto, na segunda-feira (15), na Linha Vermelha, na Zona Norte. Um dos tiros atravessou a lataria, o banco traseiro e o do carona. Não houve feridos.

O veículo estava sendo dirigido pelo cunhado da mulher do jogador. Segundo informações preliminares, ele foi buscar o carro no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte, depois que Luan embarcou para o México, onde jogará pelo Tijuana.

Um vídeo postado nas redes sociais de Clarisse Alves, companheira do jogador, mostra o estrago feito pelos criminosos. A mulher informou que o veículo é totalmente blindado, incluindo os pneus. Apesar disso, houve disparos que perfuraram a lataria, inclusive acertando o local onde os filhos do casal costumam sentar. Para Clarisse, o crime na cidade costuma ficar impune.

"Hoje, mais reflexiva, me pergunto: por que eles atiraram para matar? A conclusão que cheguei é para mostrar quem é o poder, que eles estão anos-luz a frente do governo, estão munidos, são mais inteligentes, 'estão fortes'. E claro estão impunes. A vida brasileira não importa", comentou.



Luan também comentou sobre o assunto nas redes sociais. Em postagem realizada nesta terça-feira (16), o jogador pediu segurança para a população carioca.

"É inaceitável que a vida do ser humano tenha se tornado nada nesses casos. O debate é amplo e complexo, eu sei, mas rogo às autoridades que entreguem segurança para a sociedade. Estamos cansados de episódios como esses, que traumatizam nosso povo. A solução não virá da noite para o dia, mas o empenho de vocês na solução do problema deve ser total", escreveu.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Segundo a Polícia Civil, o carro passará por exame de perícia. Testemunhas estão sendo ouvidas e demais diligências serão realizadas para identificar a autoria do crime.