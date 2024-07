Bombeiros do quartel de Ramos foram acionados às 15h50 - Redes Sociais

Publicado 17/07/2024 18:30

Rio - Um homem foi esfaqueado após uma tentativa de assalto dentro da estação do BRT Santa Luzia, em Ramos, na Zona Norte, nesta quarta-feira (17). A vítima, não identificada, está internada em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, com ferimentos graves.



Policiais do 22º BPM (Maré) foram acionados para a ocorrência e conseguiram prender o suspeito na Rua Emílio Zaluar.