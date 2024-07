Eduardo Paes ''reatando'' a amizade com a Talita Galhardo - Arquivo pessoal

Publicado 20/07/2024 00:00

“A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir, somos verdade, nem mesmo este samba de amor pode nos resumir...quero chorar o teu choro. Quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo’’. Os versos do grupo Fundo de Quintal, também cantado na voz de Xande de Pilares, é de uma beleza ímpar, mas, infelizmente, nem todos conseguem ter uma amizade leal e sólida. Que atire a primeira pedra quem nunca teve um amigo da onça, ou até pior, um ‘fura-olho’ daqueles que roubam seu marido ou esposa ou que te dão um calote 'bonito'? Com certeza, muitas pessoas têm uma história desse tipo para contar ou pelo menos conhecem alguma.

Moradora do Rio de Janeiro, a empresária Sarah Monteiro, de 37 anos, conta que sofreu uma dupla traição, do namorado e de uma amiga de infância de Brasília. “Eu tinha 21 anos, conheci um rapaz e a gente começou a namorar a distância. Eu morava no Rio e ele em Brasília. Tivemos um relacionamento sério de um ano e meio. Quem me apresentou para esse rapaz foi uma amiga de escola. Estudamos juntas dos 9 aos 14 anos e depois me mudei para o Rio, mas não perdemos o contato’’, conta Sarah. Pouco tempo depois, minha amiga disse que ele me traía, me mandava fotos dele com outras mulheres, mas ele jurava que as fotos eram antigas e eu acreditava. Papo de homem. Passei a ficar na dúvida’’, afirma Sarah.

A gota d´água aconteceu em um Dia dos Namorados. Sarah foi para Brasília e o namorado preparou uma surpresa com balões cheios de coração, o que ela não viu por conta da ‘’fura- olho’’ da amiga. “Ele iria me apanhar no aeroporto, mas minha amiga de infância chegou antes, disse que ele não iria e me levou para casa dela e falou mais uma vez que eu era traída. Não havia mentira, só que ela se esqueceu de dizer: a amante era ela’’. Os dois se casaram e logo se divorciaram porque o castigo sempre vem’’. Sarah conta que a amiga pediu perdão e que hoje não existe amizade, apenas aquela coisa de rede social. “Até falo oi, mas nada além’’.

De acordo com a psicopedagoga Cátia Lopes Brasil, a amizade é um relacionamento entre duas ou mais pessoas baseado em confiança mútua, honestidade, respeito, empatia, reciprocidade e apoio incondicional. “Confiar em um amigo é fundamental porque a confiança cria uma base segura para a comunicação aberta e honesta’’. O normal das amizades verdadeiras como canta Roberto Carlos, Milton Nascimento e muitos outros deveria sempre seguir esse rumo. Na vida real, inclusive artistas, se decepcionam.

Este é o caso do cantor João Marcio, da dupla sertaneja João Marcio e Fabiano. Ele afirma ter muitas histórias de amigo 'fura-olho', e conta uma que o marcou profundamente. “Meu melhor amigo, imagina se fosse o pior, me deu uma rasteira”, suspira. “Depois de 16 anos de casado, eu me separei e passei a namorar uma blogueira. Ela tinha fotos de biquíni nas redes e comecei a ver curtidas desse meu melhor amigo nas fotos com emoji de coração e outros. Achei estranho, mas ainda tem mais. “Ele entrou na rede social para, além de cantá-la, falar mal de mim. Meu Deus, onde fui arrumar esse melhor amigo? Era amizade de sermos criados juntos, até o mesmo nome temos, era como se fôssemos irmãos’’. Ele acrescenta que foi uma obra divina ter ficado sem o amigo da onça. “Sou da opinião que Deus tira o que é de ruim da vida da gente mesmo quando não acreditamos nisso. Depois que a amizade acabou, eu cresci em todos os aspectos. Minha vida melhorou muito. Foi um livramento.’’

O apresentador e radialista Jairo Roberto quer distância de amigos da onça. Ele trabalhava com um colega que jogava charme para a sua filha de 29 anos. “Esse meu amigo entrou na sociedade comigo e cantava minha filha direto. E era casado. Eu só não esfreguei a cara dele no asfalto porque tinha negócio, dinheiro envolvido, uma coisa de louco. Eu desfiz a sociedade e quase fiz com ele o que um rinoceronte faria com um mico leão dourado’’.

É possível recuperar uma amizade perdida?

Para a psicopedagoga Cátia Brasil, conseguir resgatar uma amizade não é tarefa das mais fáceis. “Recuperar a amizade após uma traição é um processo complexo e depende de vários fatores. A natureza da traição desempenha um papel crucial, pois traições mais leves podem ser mais fáceis de perdoar do que aquelas que envolvem danos profundos ou uma quebra significativa de confiança. Além disso, o arrependimento genuíno da pessoa que traiu é essencial’’.

Paes se desculpa

Um caso público aconteceu com a publicitária Talita Galhardo. Quando era subprefeita de Jacarepaguá, foi vítima de uma situação constrangedora com o seu chefe, o prefeito Eduardo Paes. Ele foi grosso e disse que a expulsaria do lugar onde conversava com um vereador. Recentemente, Paes pediu desculpas publicamente para ela, que aceitou. “Tudo resolvido. Sem mágoas. Vamos em frente”, disse Talita.

Adjetivos para um falso amigo

Fura-olho - aquele que trai a confiança de alguém, buscando alcançar ou tomar o que lhe pertence, refere-se a quem tenta conquistar um pessoa comprometida, traíra; traíra: amigo 'fura-olho'.

Amigo da onça - é uma expressão popular brasileira, usada para se referir ao indivíduo que não é de confiança e tenta enganar seus “amigos” para levar a melhor sobre os outros, alguém que finge ser amigo apenas para satisfazer os seus interesses pessoais, um falso amigo. Neste sentido, a expressão costuma ser vista como pejorativa e insultuosa. Porém, em determinados casos, pode também ser usada de modo descontraído, como uma brincadeira entre verdadeiros amigos.