Delegacia de Crimes Raciais (Decradi) tenta identificar e intimar dupla que aparece em vídeo - Renan Areias/Agência O Dia

Delegacia de Crimes Raciais (Decradi) tenta identificar e intimar dupla que aparece em vídeoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 23/07/2024 09:53

Rio - Seguranças que trabalhavam na roda de samba em que um casal foi filmado imitando macacos relataram ter visto outro argentino fazendo os gestos racistas. A mulher que aparece nas imagens é uma argentina que estava no Rio para um evento, enquanto o homem é brasileiro e mora na cidade. O caso aconteceu durante a apresentação do grupo PedeTeresa, na Praça Tiradentes , no Centro, e é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

De acordo com o relato de um dos seguranças, havia um grupo dançando e um argentino passou a imitar macacos. O profissional contou que chamou atenção do homem, que teria parado. O flagrante aconteceu por volta de 1h, quando o público estava indo embora. Segundo depoimento à Decradi, a dupla foi filmada fazendo os gestos racistas por volta das 23h. A organização do evento acredita que havia um grupo de estrangeiros da Argentina na roda de samba, além da mulher que aparece nas imagens.

Os seguranças devem ser chamados para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e as investigações estão em andamento para identificar e intimar os autores para prestarem esclarecimentos. O caso também é acompanhando pela Comissão de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio, que esteve com o representante do PedeTeresa, Wanderso Luna, e a jornalista Jackeline Oliveira, que gravou o casal no evento, na delegacia para registrar o crime , nesta segunda-feira (23).

Além da Polícia Civil e da Comissão, a Junta Diretiva Internacional do Fórum Latino-americano de Educação Musical (Fladem) pediu à seção brasileira o início de uma investigação sobre a argentina , que veio ao Rio para um evento no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre os dias 15 e 19 deste mês. A organização informou que as pessoas investigadas não são associadas e que o vídeo foi gravado quando todo o seminário já havia terminado, não estando relacionado a nenhuma atividade acadêmica, pedagógica ou cultural desenvolvida no evento.

O episódio aconteceu na última sexta-feira (19) e as cenas da dupla foram registradas pela jornalista. "Não acredito que está acontecendo isso aqui, na Praça Tiradentes, num local preto, num quilombo nosso", relatou Jackeline sobre o sentimento que teve na ocasião. A gravação mostra o casal fazendo gestos de macacos, inclusive sons, enquanto o grupo PedeTeresa se apresenta. A mulher ainda simula pegar algo da cabeça do homem e comer, como os animais costumam fazer. Segundo ela, após a repercussão, a estrangeira teria excluído seu perfil nas redes sociais.