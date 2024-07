Casal foi flagrado imitando macaco durante roda de samba no Centro do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Casal foi flagrado imitando macaco durante roda de samba no Centro do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/07/2024 18:21

Rio - O músico Alex Oliver, integrante do grupo PedeTeresa, usou as suas redes sociais, neste domingo (21), para repreender o casal que imitou macacos durante uma roda de samba na Praça Tiradentes, no Centro. O artista destacou que o espaço é um lugar de pessoas pretas e que o racismo bloqueia a reação das vítimas.