Homem confessou na 66ª DP (Piabetá) que estava usando drogas em comunidade de Caxias - Reprodução

Homem confessou na 66ª DP (Piabetá) que estava usando drogas em comunidade de CaxiasReprodução

Publicado 21/07/2024 17:20 | Atualizado 21/07/2024 17:22

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (19), após forjar o próprio sequestro, em uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele chegou a pedir dinheiro para familiares e para o seu trabalho dizendo que estava em cárcere privado. No entanto, o criminoso só estava usando drogas na região.

A prisão foi realizada por agentes da 66ª DP (Piabetá) e da Delegacia Antissequestro (DAS). De acordo com a Polícia Civil, a família do homem informou aos policiais que ele desapareceu depois que saiu de São Paulo para prestar um serviço no Rio, na última quarta-feira (17).

As investigações iniciaram para localizar ele e o veículo que o suspeito alugou em uma empresa no estado paulista. Na sexta-feira (19), o homem entrou em contato com familiares dizendo que estava em cárcere privado e solicitando uma quantia em dinheiro para sua libertação.

As equipes da 66ª DP e da DAS identificaram que o suposto desaparecido estava dentro de uma comunidade de Duque de Caxias. O homem continuou fazendo ligações para os familiares e para o seu trabalho, através de vídeo chamada, dizendo que estava preso e que só sairia se pagassem o solicitado.



Os policiais começaram a desconfiar que se tratava de um falso sequestro. Os agentes negociaram com ele e uma equipe da 66ª DP conseguiu buscá-lo na região.

Na delegacia, o homem confessou que pegou o carro alugado e foi para a comunidade, onde passou dois dias consumindo drogas. Ele foi autuado em flagrante por extorsão.