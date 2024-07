Eleitores vão escolher prefeitos e vereadores em outubro. Na imagem, uma urna eletrônica usada pelo TSE - Pedro Teixeira / Arquivo / Agência O Dia

Eleitores vão escolher prefeitos e vereadores em outubro. Na imagem, uma urna eletrônica usada pelo TSEPedro Teixeira / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 21/07/2024 12:38

Rio - O eleitorado do estado do Rio de Janeiro cresceu e ultrapassou as 13 milhões de pessoas. Na eleição municipal deste ano, 13.033.929 eleitores estão aptos a votar. O quantitativo representa um aumento de 4,64% no montante, em relação aos últimos pleitos municipais. Em 2020, o número de pessoas habilitadas a votar no Rio era de 12.455.812. Comparado com o de 2022, o quantitativo atual representa um aumento de 1,61%. No último pleito, 12.827.296 pessoas estavam aptas a votar.

Com o aumento do eleitorado, 11 cidades do estado poderão ter segundo turno. Na última eleição municipal eram dez. A estreante do grupo é Magé, na Baixada, que tem 201.611 pessoas aptas a votar neste pleito municipal. Segundo a Constituição Federal, podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores.

Além de Magé, também podem ter segundo turno a Capital (5.009.373), Duque de Caxias (674.805), São Gonçalo (665.181), Nova Iguaçu (617.657), Niterói (410.032), São João de Meriti (373.602), Campos do Goytacazes (373.543), Belford Roxo (347.207), Petrópolis (245.177) e Volta Redonda (225.626).

Ainda de acordo com o site doTRE-RJ, do total de eleitores fluminenses aptos em 2024, 8.818.920 (67,66%) possuem dados biométricos registrados e poderão votar utilizando a sua biometria.

Em todo o país, são 155.912.680 brasileiras e brasileiros que deverão comparecer às urnas para escolha dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O estado do Rio representa 8,35% do eleitorado nacional e é o terceiro maior colégio eleitoral do país. De acordo com dados do TSE, São Paulo possui o maior eleitorado do Brasil, com 34.403.609 (22.06%), seguido de Minas Gerais, que fica na segunda posição com 16.469.155 (10,56%).

Gênero e nome social



O Cadastro Eleitoral mostra que a maior parte do eleitorado fluminense é composta por mulheres. Ao todo, são 7.001.670 eleitoras, o que equivale a 54% do total. Os homens são 6.022.774. Eleitoras e eleitores com nome social somam 5.228.

Faixa etária

O quantitativo na faixa etária de 16 e 17 anos no estado do Rio saltou de 35.321, em 2020, para 58.783, em 2024, o que representa um crescimento de 66,4%. Também houve aumento, de 14,9%, no total de pessoas acima de 70 anos. O número passou de 1.524.361, em 2020, para 1.752.759, em 2024. O voto é facultativo para os jovens com menos de 18 anos e os idosos que já completaram 70 anos.

Pessoas com deficiência

No estado do Rio, 99.500 pessoas declararam ter algum tipo de deficiência, sendo que a maior parte está relacionada à locomoção, com 42.814 eleitoras e eleitores, ou 39,19% do total. Em 2020, eram 76.180 PCDs.

O primeiro turno das eleições para prefeitos e vereadores acontece no dia 6 de outubo. Em caso de segundo turno, eleitores voltarão às urnas em 27 de outubro.