Tentativa de assalto aconteceu no cruzamento da Avenida Darcy Vargas com a Avenida Leonel de Moura Brizola - Reprodução / Google Street View

Publicado 21/07/2024 20:18

Rio - Um homem foi baleado, na madrugada deste domingo (21), após tentar assaltar um policial militar que estava acompanhado da sua filha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um segundo suspeito fugiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto no cruzamento da Avenida Darcy Vargas com a Avenida Leonel de Moura Brizola.

De acordo com uma corporação, um PM, enquanto trafegava pelo trecho com a filha, foi abordado por dois criminosos armados em uma moto. O policial reagiu e um dos homens foi atingido. O segundo conseguiu fugir.

O suspeito ferido, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Não há informações sobre seu estado de saúde.

As equipes que atenderam a ocorrência apreenderam uma pistola falsa. O caso foi registrado na delegacia da região.