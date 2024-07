Praia da Macumba, no Recreio, ficou com mar calmo neste domingo (21) - Renan Areias / Agência O Dia

Praia da Macumba, no Recreio, ficou com mar calmo neste domingo (21) Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/07/2024 16:44

Rio - Cariocas poderão aproveitar mais uma semana sem chuva na cidade a partir deste domingo (21). De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará ensolarado com temperatura amena nos próximos quatro dias.

Neste domingo, o tempo ficou aberto desde as primeiras horas da manhã, o que facilitou a realização de exercícios na orla da cidade. A Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, recebeu pescadores e atletas correndo, além de ciclistas.

Na Praia do Recreio, aconteceu o Dream Challenger Tour , um projeto social que oferece surfe adaptado para Pessoas com Deficiência (PCDs). Pela terceira vez na cidade, a iniciativa trouxe três tipos de pranchas adaptadas para atender pessoas com mobilidade reduzida.