Bandido usa fuzil para render motorista e roubar carro na Tijuca - Reprodução

Publicado 21/07/2024 12:13 | Atualizado 21/07/2024 12:34

Rio - Bandidos armados com fuzil renderam um motorista e roubaram um carro na Avenida Heitor Beltrão, altura do cruzamento com a Professor Gabizo, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (20). O momento do assalto foi flagrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

A VIOLÊNCIA TÁ SURREAL NO RIO.



Avenida Heitor Beltrão - Tijuca.

Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/Ct5FAsDOQ3 — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) July 20, 2024

Nas imagens, é possível ver um carro bloqueando a passagem de outro veículo, de onde sai um homem segurando uma arma que aparenta ser um fuzil. Esse criminoso chega a apontar para um táxi que cruza a Rua Professor Gabizo.

Criminoso chega a apontar arma para carro que passa enquanto assalto acontece Reprodução

Enquanto isso, um segundo bandido revista o motorista que estava no carro alvo da quadrilha. Esse criminoso tira a vítima do carro e sai com o veículo.

Em uma postagem feita no Instagram com o vídeo, um homem, que se identificou como o motorista vítima, comentou que o assalto aconteceu por volta das 5h.

Pouco mais de 12 horas depois, na noite de sábado (20), a Polícia Militar compartilhou nas redes sociais um registro onde equipes do 6º BPM aparecem patrulhando a mesma esquina onde o assalto aconteceu.

Outro assalto

Na mesma madrugada, dois criminosos assaltaram um homem na Rua Marquês de Valença. A vítima teve seu celular levado pelos bandidos. Imagens de câmera de segurança de prédio na via flagraram o caso.

Em postagem no Instagram que mostra o assalto, usuários comentam que também foram assaltados em ruas próximas ao local na noite de sexta-feira (19) e na madrugada de sábado: "O meu namorado foi assaltado ali também, na sexta feira umas 19h40! Está complicado", disse uma usuária. Já outra pessoa afirma que foi assaltada na Rua São Francisco Xavier.

Procurada sobre os casos, a PM informou que não foi acionada para o roubo do veículo, mas garantiu que o policiamento tem sido reforçado na região com viaturas e motopatrulhas.

"Os PMs atuam junto às unidades do programa Segurança Presente em pontos estratégicos. A região conta ainda com equipes extras escaladas através do Regime Adicional de Serviço (RAS). O batalhão também trabalha em conjunto com as delegacias da Polícia Civil no intuito de identificar os envolvidos e desarticular as quadrilhas que cometem crimes na região", explicou em comunicado.