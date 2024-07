Briga aconteceu na Avenida Carmela Dutra, no Centro de Nilópolis - Reprodução / Redes Sociais

Briga aconteceu na Avenida Carmela Dutra, no Centro de NilópolisReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/07/2024 19:44

Rio - Uma briga entre torcedores terminou com três homens presos, neste domingo (21), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram policiais militares intervindo. Alguns agentes até batem em homens com pedaços de madeira.

A confusão aconteceu na Avenida Carmela Dutra, no Centro da cidade. A gravação mostra agentes usando bombas de fumaça para dispersar a multidão. Em determinados momentos, policiais batem com pedaço de madeiras em torcedores. Um dos PMs até aponta a arma para um suspeito. No vídeo, um homem aparece caído no chão.

De acordo com informações preliminares, as torcidas envolvidas na confusão eram do América e Olaria, que jogaram às 11h no Estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita, pela 10ª rodada da Série A2, que representa a segunda divisão do Campeonato Carioca. O Azulão da Bariri venceu a partida por 1 a 0. A briga aconteceu próximo do estádio.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) prenderem três torcedores na ação. Pedaços de madeira também foram apreendidas. O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis).

Questionada sobre a atitude dos policiais, a corporação não respondeu.