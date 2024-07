Rafael Félix Paulucci, de 20 anos, morreu após ser baleado na loja em que trabalhava - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/07/2024 16:04

Rio - Um vendedor morreu depois de ser baleado durante um confronto em uma tentativa de assalto à loja em que trabalhava, neste sábado (20), em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Rafael Felix Paulucci, de 20 anos, chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro para verificar informações sobre a entrada de uma pessoa atingida por disparos de arma de fogo. No local, os policiais souberam que houve uma tentativa de assalto no estabelecimento e dois clientes reagiram, atirando contra o criminoso, o que gerou um confronto.

Um dos disparos acertou Rafael, que foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele chegou com vida na unidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na G Multimarcas, localizada na Avenida dos Italianos. A loja informou, neste domingo (21), que ficará fechada por tempo indeterminado. "Estamos de luto. Em breve, vamos voltar com mais informações. No momento, todos nós estamos sem cabeça pela situação ocorrida. Quero que todos vocês orem pela alma do Rafael e que ele possa descansar em paz", diz o comunicado.

O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que seguirá com as investigações.

Nas redes sociais, clientes do estabelecimento e amigos destacaram que o jovem era uma pessoa simpática e pura. "Um rapaz adorável. Sempre responsável, educado e respeitoso. Vou sempre me lembrar do seu sorriso lindo. Sinto muito. Tá difícil de entender. Que Deus conforte os corações de todos que amavam esse menino lindo", escreveu uma internauta.

Rafael será enterrado às 13h desta segunda-feira (22) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. O velório está previsto para começar às 11h.