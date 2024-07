Moradores registraram tiroteios na noite deste domingo (21) no Morro dos Macacos - Reprodução / Redes Sociais

Moradores registraram tiroteios na noite deste domingo (21) no Morro dos MacacosReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/07/2024 22:32

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, viveram momentos de tensão durante intensos tiroteios, na noite deste domingo (21). Projetos que monitoram ocorrências envolvendo tiros, como o Instituto Fogo Cruzado e o Onde Tem Tiroteio (OTT), registraram disparos na região, nas proximidades do Túnel Noel Rosa, por volta das 19h30 e 20h30.

Internautas também comunicaram os tiros nas redes sociais. "Mais de uma hora de troca de tiro no Morro dos Macacos. Como que pode isso? Quase todo dia", comentou um usuário. "Todo domingo agora tem tiroteio", escreveu outro.

Balaiada Intensa no Morro dos macacos, mais um baque do Comando vermelho pic.twitter.com/HRRkRCEZ1Q — Notícias Do submundo (@Ndosubmundo) July 22, 2024

Relatos nas redes apontam que traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam invadido a região e estariam tentando tomar o território dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.



A guerra entre facções na região acontece há meses. No início de abril, criminosos da comunidade São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, que são do CV, invadiram a comunidade em busca de tentar tomar o controle.

Na ocasião, duas pessoas, identificadas como Ítalo Bruno do Carmo, 21 anos, e de João Victor de Oliveira Soares, 19, morreram dentro do Morro dos Macacos. Já nos arredores, André Oliveira Vieira, de 41 anos, foi atingido por tiros na Rua Souza Franco e morreu. Segundo familiares da vítima, o homem tinha passagens pela polícia. Ele utilizava uma tornozeleira eletrônica.