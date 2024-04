Policiamento segue reforçado na região - Reprodução

Publicado 25/04/2024 09:46

tentativa de invasão no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, novos confrontos entre criminosos rivais foram registrados durante a madrugada desta quinta-feira (25). Segundo relatos de moradores, os disparos foram ouvidos a partir das 23h. Rio - Após umaem Vila Isabel, na Zona Norte, novos confrontos entre criminosos rivais foram registrados durante a madrugada desta quinta-feira (25). Segundo relatos de moradores, os disparos foram ouvidos a partir das 23h.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) também registrou as trocas de tiros. Através das redes sociais, moradores relataram que os confrontos têm sido diários. "Trabalhei até 23 horas da noite, desde às 9 da manhã na rua, trabalhando e estudando pra chegar na hora de dormir ter que dormir no chão da cozinha por causa dessa guerra no Morro dos Macacos. Ninguém aguenta mais", disse um. "Começou novamente e no horário diário: tiroteio no Morro dos Macacos", escreveu outro.

Procurada, a Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado na região. Segundo a corporação, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora/UPP Macacos reforçaram a segurança nos acessos do local, com apoio de outras unidades. Não houve registro de feridos.

Durante a madrugada de quarta-feira (24), um intenso confronto na parte alta da comunidade assustou os moradores. Vídeos que circulam nas redes rociais mostram que os criminosos utilizaram balas traçantes. A munição permite a visualização dos tiros a olho nu durante ações noturnas.

Informações preliminares apontam que a facção Comando Vermelho tenta dominar a comunidade, atualmente comandada por traficantes do Terceiro Comando Puro, há pouco mais de um mês, gerando diversos conflitos na região.