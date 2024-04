INAC 2024 será realizado de 6 a 10 de maio, com programação diversificada a comunidade científica e industrial - Divulgação

Publicado 25/04/2024 09:05 | Atualizado 25/04/2024 09:07

Rio - O Rio de Janeiro se prepara para sediar um marco no cenário nuclear brasileiro e internacional: a International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2024. Este evento, considerado o maior e mais importante do setor no Hemisfério Sul, acontecerá de 6 a 10 de maio, com uma programação diversificada e relevante para a comunidade científica e industrial.

Sob o tema "Nuclear Energy: Assuring Energy, Health and Food" ("Energia Nuclear: Garantindo Energia, Saúde e Alimentação"), a conferência terá sua abertura e desenvolvimento na Escola de Guerra Naval (EGN), na Urca, e encerramento no auditório da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), em Botafogo, ambos bairros na Zona Sul do Rio.

Organizada pela Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN), esta 11ª edição da INAC reúne uma série de eventos paralelos, como o XXIII Encontro de Física de Reatores e Termohidráulica (ENFIR), o XVI Encontro de Aplicações Nucleares (ENAN), o VIII Encontro da Indústria Nuclear (ENIN) e a XI ExpoINAC, entre outros. Além disso, destaca-se o retorno ao formato presencial após a edição virtual em 2021, com mais de 530 trabalhos acadêmicos submetidos para apresentação.

Dentre os participantes e colaboradores do evento estão instituições renomadas como o Laboratório Nacional de Idaho (EUA), a Universidade do Texas (EUA), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a China National Nuclear Corporation (CNNC) e a Rosatom, corporação estatal de energia nuclear da Rússia, entre outras. O apoio de entidades como a Finep, Amazul, Eletronuclear, e diversas universidades e órgãos governamentais fortalece ainda mais a relevância do encontro.

A programação da INAC 2024 abordará uma ampla gama de tópicos, desde o panorama atual de reatores nucleares na América Latina até os desafios futuros dos pequenos reatores modulares (SMRs) e as novas tendências de radiofármacos teranósticos aplicados em medicina nuclear.

A ExpoINAC proporcionará aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto os benefícios das aplicações pacíficas da energia nuclear em diversos setores, incluindo geração de energia elétrica, medicina e agricultura.