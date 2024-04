Piruinha é considerado um dos maiores contraventores do jogo do bicho - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/04/2024 06:51 | Atualizado 25/04/2024 07:15

Rio - Após adiamento, o contraventor José Caruzzo Escafura, o Piruinha, de 94 anos, vai a júri popular a partir das 13h desta quinta-feira (25). O bicheiro é acusado de mandar matar Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto, que era dono de uma loja de carros. O crime ocorreu em julho de 2021, na Estrada Intendente Magalhães, na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. O julgamento foi adiado no último dia 9. Na ocasião, seriam ouvidas 18 testemunhas, mas o Ministério Público do Estado (MPRJ) avaliou necessária a presença de outros dois réus na ação: O policial militar Jeckson Lima Pereira, segurança do bicheiro, e Monalliza Neves Escafura, filha de Piruinha. Os promotores também pediram mais tempo para analisar documentos que foram juntados ao processo.Piruinha cumpre prisão domiciliar desde 2023 após sofrer uma queda no banheiro do presídio e a defesa alegar problemas de saúde. Ele foi preso há dois anos em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio.Em última audiência, o juiz Cariel Bezerra Patriota deferiu o pedido de soltura do PM Jeckson. Ele mencionou que o resultado da perícia técnica não identificou o carro usado no ataque a tiros contra Natalino José do Nascimento Espínola como sendo do agente. A defesa da Monalliza Escafura também pediu revogação do mandado de prisão, mas não houve acordo.A mando do bicheiro, segundo as investigações, o segurança particular e PM Jeckson Lima Pereira executou Neto, que era dono de uma loja de carros. O MP pontua que o crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima foi morta por não ter pago uma dívida em dinheiro que tinha com contraventores da cidade.