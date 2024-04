Agentes do Gaeco saíram para cumprir 12 mandados de prisão e oito de busca e apreensão - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 08:39 | Atualizado 25/04/2024 09:04

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro realiza, na manhã desta quinta-feira (25), uma operação contra a milícia que atua na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste. Entre os alvos, estão um policial civil e dois militares. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

Na denúncia, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) aponta uma relação entre os integrantes do grupo criminoso e os policiais. O órgão afirma que esses agentes de segurança forneciam material bélico desviados de apreensões e até uniformes aos criminosos.

Uma decisão da Justiça determinou que os agentes investigados por envolvimento com a milícia fossem suspensos de suas funções públicas. Também foram determinados o sequestro de bens e o bloqueio de valores das contas dos denunciados, além de outras medidas cautelares.

De acordo com o Gaeco, o grupo mantinha envolvimento com PMs para que fornecessem informações privilegiadas. A relação com policiais civis servia para que não fossem “incomodados” na realização de suas atividades criminosas com investigações e eventuais prisões em flagrante, através de pagamentos de propina.

Ao todo, agentes do Gaeco saíram para cumprir 12 mandados de prisão e oito de apreensão. Ao longo das investigações, 16 pessoas foram denunciadas por associação criminosa, corrupção ativa e extorsão a comerciantes, empreendedores, vendedores ambulantes e mototaxistas.

Segundo as investigações, um dos denunciados, que exercia função de liderança da milícia até o final do ano de 2021, foi desligado do grupo criminoso e passou a fazer parte do grupo liderado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que chefia outras localidades da Zona Oeste. O miliciano está preso desde dezembro do ano passado.

Também entre os denunciados pelo Gaeco está um homem que se passava por policial civil, permanecendo no interior de delegacias, utilizando arma, uniforme e distintivo, além de participar de operações em viatura oficial. De acordo com as investigações, o denunciado tem contatos com diversas unidades policiais e, inclusive, nos quadros da Corregedoria da corporação.