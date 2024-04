Acidente entre caminhão e carro na Via Dutra - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 08:26 | Atualizado 25/04/2024 08:41

Rio - Um carro ficou esmagado entre a mureta da pista e um caminhão após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Mesquita, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (25). A colisão causou um enorme congestionamento no trânsito.

O caminhão colidiu com o carro, que foi impulsionado para cima da mureta. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu sentido Centro do Rio.Durante o início da manhã, antes da retirada do caminhão, o congestionamento chegava até a altura do bairro da Posse, em Nova Iguaçu.