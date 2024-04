Unidade de Acolhimento Sorriso Aberto e o CAPs Arthur Bispo do Rosário - Reprodução/Prefeitura do Rio

Unidade de Acolhimento Sorriso Aberto e o CAPs Arthur Bispo do RosárioReprodução/Prefeitura do Rio

25/04/2024

bandidos que invadiram a Unidade de Acolhimento Sorriso Aberto e o CAPs Arthur Bispo do Rosário, na Taquara, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (24). De acordo com a corporação, as solicitações das imagens já foram feitas. Além disso, testemunhas foram intimadas à prestar depoimento. Rio - A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança que mostrem a ação dos, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (24). De acordo com a corporação, as solicitações das imagens já foram feitas. Além disso, testemunhas foram intimadas à prestar depoimento.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) por meio da delegacia on-line. Segundo a Civil, outras diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos na ação. Os homens que invadiram o espaço ameaçaram de morte e agressão funcionários e pacientes.

Em nota, a prefeitura do Rio informou que pediu apoio às polícias Militar e Civil para prevenir que crimes como esse voltem a acontecer. Disse, ainda, que a Secretaria Municipal de Ordem Pública está acompanhando a investigação.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. No entanto, disse que o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) foi comunicado pela direção da unidade sobre a presença de homens armados no entorno da instituição em outras datas. Segundo a corporação, a estratégia de policiamento na região será readequado, visando garantir a segurança de pacientes e funcionários do CAPS. Por fim, a PM ressaltou que trabalha em parceria com a Polícia Civil para identificar e prender os envolvidos nas ações.