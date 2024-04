Homem morreu ao tentar assaltar PM de folga - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Homem morreu ao tentar assaltar PM de folga Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 09:40 | Atualizado 25/04/2024 11:20

Rio - Um suspeito morreu após tentar assaltar um policial militar de folga, no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade, na manhã desta quinta-feira (25). O agente do 5º BPM, que também é fotógrafo, tirava fotos na avenida Infante Dom Henrique, próximo ao monumento Estácio de Sá, quando foi surpreendido por um homem em uma moto, identificado como Hudson Leandro de Moraes, de 27 anos.



Segundo a Segurança Presente, ele era motorista de aplicativo, simulou estar armado, causando a reação do PM, que atirou contra ele. Hudson morreu no local do crime. Já o policial não sofreu ferimentos.

fotogaleria

O suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e, segundo a PM, outras quatro vítimas do acusado procuraram a corporação. O suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e, segundo a PM, outras quatro vítimas do acusado procuraram a corporação.

Equipes do 2º BPM (Botafogo) e da Operação Aterro Presente isolaram a área para perícia. O agente e as câmeras que ele utilizava no momento da tentativa de assalto foram encaminhadas à 9ª DP (Catete).

A Polícia Civil informou que o corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), no Centro, para identificação. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).