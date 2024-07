Projeto dos novos batalhões foi divulgado pelo Governo do Estado - Divulgação

Publicado 21/07/2024 13:54

Rio - O Governo do Estado informou neste domingo (21) que vai inaugurar três novos batalhões da Polícia Militar até o fim do ano que vem. Eles serão construídos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu; na Zona Norte da capital, no Jacarezinho; e no município de São Gonçalo. As instalações terão parte do efetivo composto por militares que serão formados até o primeiro semestre do ano que vem, convocados dos últimos concursos.



"A construção desses novos batalhões atende a um pleito da sociedade e integra um grande plano de investimentos que estamos fazendo na segurança pública. O que acontece nessas regiões impacta nos índices criminais do estado e os benefícios proporcionados por essas novas unidades serão para todos. Além disso, serão batalhões modernos, com tecnologia de ponta, o que potencializa a capacidade de atendimento à população", explica o governador Cláudio Castro.



As localizações das novas unidades foram definidas a partir de estudos que apontaram altos índices de roubos e furtos nessas regiões. Estrategicamente, os batalhões serão construídos em pontos-chave como em Nova Iguaçu, onde a unidade será erguida na parte central da cidade.

Já a unidade do Jacarezinho, que faz parte do planejamento do programa Cidade Integrada, será instalada no centro da comunidade, no terreno da antiga fábrica da General Eletric. O novo batalhão de São Gonçalo ampliará o trabalho já realizado pelas equipes do 7º BPM.



"O trabalho feito em motos, além de aumentar a capilaridade e a ostensividade, pode dar um menor tempo de resposta para que as demandas da população da região sejam atendidas", complementa o secretário de Polícia Militar, Coronel Menezes.