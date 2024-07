Nova sede do TRE-RJ - Divulgação

Nova sede do TRE-RJDivulgação

Publicado 21/07/2024 08:56 | Atualizado 21/07/2024 08:58

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) ganhou uma nova nova sede. Localizado em um edifício histórico em estilo eclético, inaugurado em 1926, o Palácio da Democracia, como foi batizado o prédio, fica na confluência das ruas da Alfândega e Quitanda, no coração do Centro. Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o edifício foi erguido pela Companhia Construtora Nacional, a mesma que projetou os hotéis Copacabana Palace (1923) e Glória (1921).

Presidente do TRE-RJ, o desembargador Henrique Figueira lembrou que as novas instalações representam o início da concretização de um sonho antigo, há muito acalentado por magistrados, advogados, servidores e terceirizados.

"Há muito tempo a sede do TRE-RJ não cabia mais nos prédios que nos abrigavam, na Avenida Presidente Wilson. O Tribunal cresceu e, em uma sede histórica e deslumbrante, mas moderna e pronta para os novos desafios que se apresentam, busca oferecer mais conforto e melhores condições de trabalho a seus servidores. O que se refletirá na qualidade da prestação de serviços ao cidadão e em benefícios à democracia", afirmou o magistrado.

História

De acordo com o site do TRE, a construção pertence ao Governo do Estado e foi cedida ao tribunal. Desde novembro de 2022, passou por obras estruturais e de restauração minuciosa. Ao longo dos sete andares distribuídos em 30 metros de altura e área de 8,4 mil metros quadrados, há um imponente Grande Hall, com pé direito de 10 metros e quatro colunas em estilo helênico, revestidas em pedra sabão.

O ambiente é ornamentado por gradis em art noveau, mármores de Carrara, maçanetas de bronze, vitrais e piso com mosaico de formas geométricas. Uma claraboia com iluminação indireta, vinda de um prisma central, adorna o foyer.

Originalmente, o prédio abrigou a sede brasileira do antigo Deutsche Ueberseeische Bank, mais conhecido no país como Banco Alemão Transatlântico. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o banco foi liquidado e o edifício incorporado ao patrimônio da União.

"É um espaço nobre e impactante, que está à altura da importância da Justiça Eleitoral e, certamente, poderemos utilizá-lo para grandes eventos, como solenidades, mostras e exposições", conclui Henrique Figueira.

O novo edifício abriga espaços simbólicos da relação do TRE-RJ com a sociedade, como o novo plenário, onde acontecerão as sessões do Colegiado, um auditório, ambos com tratamento acústico e assentos para pessoas com mobilidade e obesidade, além do Espaço de Memória Desembargador José Joaquim Passos e da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro (EJE-RJ).

A presidência, a vice-presidência, a diretoria-geral, a Secretaria Judiciária e a Escola Judiciária Eleitoral são algumas das unidades que mudaram de endereço. Vale ressaltar que a Ouvidoria e mais alguns setores da instituição seguem funcionando no prédio antigo (Avenida Presidente Wilson, 198, Castelo).

O Palácio da Democracia funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. Eventuais dúvidas podem ser tiradas pelo Disque TRE-RJ: (21) 3436-9000, que funciona no mesmo horário.