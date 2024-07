Embaixador da Coreia do Sul recebeu título de Cidadão Carioca no Samba do Trabalhador - Reprodução / Redes sociais

Embaixador da Coreia do Sul recebeu título de Cidadão Carioca no Samba do TrabalhadorReprodução / Redes sociais

Publicado 23/07/2024 10:05





O momento da entrega do título, feita pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, foi divulgado nas redes sociais do samba. Na ocasião, alegre, o embaixador discursou.



"O samba me deu alegria e, nesta noite, me deu o título de Cidadão Carioca. Muito obrigado, Samba do Trabalhador, Renascença e Câmara Municipal. O que farei a partir deste momento é cantar samba e amar o Rio de Janeiro até morrer", declarou Lim Ki-mo, que logo depois puxou "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione, e foi acompanhado pelo público e pelos sambistas. Rio - O embaixador sul-coreano Lim Ki-mo, que caiu nas graças do público após cantar no Samba do Trabalhador , no clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte, em abril, retornou ao evento nesta segunda-feira (22). Desta vez, foi para receber a honraria ao mérito de Cidadão Carioca.O momento da entrega do título, feita pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, foi divulgado nas redes sociais do samba. Na ocasião, alegre, o embaixador discursou."O samba me deu alegria e, nesta noite, me deu o título de Cidadão Carioca. Muito obrigado, Samba do Trabalhador, Renascença e Câmara Municipal. O que farei a partir deste momento é cantar samba e amar o Rio de Janeiro até morrer", declarou Lim Ki-mo, que logo depois puxou "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione, e foi acompanhado pelo público e pelos sambistas.