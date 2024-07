Ônibus usado na transferência de presos tombou na Rua Almirante Mariath, em São Cristóvão - Reprodução/X

Publicado 19/07/2024 18:58 | Atualizado 19/07/2024 19:29

Rio - Um ônibus da Polícia Penal que transportava 30 presidiários tombou, na tarde desta sexta-feira (19), no Caju, Zona Portuária do Rio. O veículo fazia a transferência de detentos entre unidades prisionais quando o acidente ocorreu na Rua Almirante Mariath, próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o motorista do coletivo se feriu no braço e precisou ser socorrido e atendido por militares do Corpo de Bombeiros. Outros detentos tiveram ferimentos leves e passam por atendimento no local. Nenhum dos detentos fugiu.

A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio às equipes de policiais penais no local.