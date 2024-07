Foto do Centro comercial de Campos dos Goytacazes - Foto Divulgação

Foto do Centro comercial de Campos dos Goytacazes Foto Divulgação

Publicado 19/07/2024 18:56 | Atualizado 19/07/2024 19:31

Campos - Quatro pessoas são acusadas de estelionato por golpes envolvendo criptomoedas em moradores de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A denúncia foi recebida em 11 de julho pela 2ª Vara Criminal da região. Segundo informações da Consultoria e Gerenciamento Eireli, esses crimes foram cometidos nos anos de 2020 e 2021, causando um prejuízo de R$ 234.600,00 às vítimas.

A promessa inicial de investimento em criptomoedas e retorno financeiro era de 15% a 30% ao mês. A empresa inicialmente abria contas para os investidores e realizava as aplicações no mercado financeiro por meio das chamadas de 'copy'. Conforme o próprio nome indica, é uma cópia de outra conta, permitindo aos criminosos realizar investimentos, incluindo compras e vendas de bens ou investimentos como ações e imóveis. Inicialmente, os juros dos investimentos eram pagos, dando aparência de legalidade ao trabalho desenvolvido pela A.C. Consultoria.

Segundo a denúncia, após a celebração de diversos contratos, a empresa emitiu uma nota oficial comunicando que todos os contratos seriam rescindidos e os valores referentes aos mesmos seriam pagos em um prazo de 90 dias (a partir de 1º de dezembro de 2021, data da Nota Oficial), o que não foi cumprido.

A quadrilha atuava desde 2016, aplicando o golpe da pirâmide financeira envolvendo a aplicação dos investimentos no mercado financeiro. De acordo com os promotores do Ministério Público, somente por meio da A.C. Consultoria e Gerenciamento Eireli, os criminosos prejudicaram mais de 43 vítimas com a promessa de retorno alto e fixo para o investimento aplicado. Investigações também revelaram que outra empresa, a Gayky Cursos Ltda., foi criada pelos mesmos criminosos para dar continuidade ao esquema. A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público.