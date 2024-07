Ele estava envolvido na compra e venda ilegal de carros no Sul Fluminense - Banco de Imagens USP

Ele estava envolvido na compra e venda ilegal de carros no Sul FluminenseBanco de Imagens USP

Publicado 19/07/2024 17:08

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (18), um homem de 45 anos na Rodovia Presidente Dutra, suspeito de estar envolvido em crimes de estelionato na compra e venda de veículos em Piraí, no Sul Fluminense. Uma mulher que teria participação no golpe foi identificada e está sendo procurada.

O esquema ilícito funcionava da seguinte forma: a mulher, de 35 anos, alugava os automóveis de empresas ou pessoas físicas e permanecia com eles por um tempo. Nesse período, o homem se encarregava de vender os carros a terceiros e recebia um valor de entrada ou mesmo um veículo mais antigo na troca, que também era vendido pela criminosa.

O restante do pagamento era feito por meio de resgate de promissórias, que são documentos financeiros que prometem o pagamento de uma certa quantia em uma data específica no futuro, ou depósitos via PIX. Segundo as investigações, em alguns casos, a mulher enganava os compradores e dizia que levaria os carros para vistoria do Detran, mas não os devolvia.

A equipe da 94ª DP (Piraí) realizou um trabalho de inteligência que identificou cerca de 60 vítimas da dupla em municípios vizinhos. A prisão preventiva da mulher decretada pela Justiça.