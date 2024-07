Gessé Reis recebeu atendimento no Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/07/2024 15:52 | Atualizado 19/07/2024 17:28

Rio -, de 30 anos, baleado na perna direita durante uma abordagem policial em Magé, na Baixada Fluminense, recebeu alta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, nesta quinta-feira (18). Ele ficou internado por oito dias e foi submetido a duas cirurgias. Segundo a direção da unidade, o paciente, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), deverá comparecer a consultas médicas nos próximos meses.