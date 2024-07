O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/07/2024 15:39

Rio - Uma mulher foi morta a facadas e outra ficou gravemente ferida, na manhã desta sexta-feira (19), em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Policiais militares prenderam o suspeito do crime logo depois dele ser detido por populares.

O caso aconteceu na Rua Coronel Camisão por volta de 10h20. Bombeiros foram acionados para o local, mas encontraram Lidiane Barbosa, de 43 anos, sem vida. Os militares socorreram Evelyn Gabriele de Souza, de 24 anos, e a levaram ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a jovem recebeu atendimento da equipe multidisciplinar da unidade. Seu estado de saúde é considerado grave.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) estiveram no local para atender um ocorrência de homicídio e encontraram o suspeito detido por populares. Os policiais conduziram o homem até a 38ª DP (Brás de Pina) e o caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).