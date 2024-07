Criança morreu atropelada na altura do BRT Padre João, sentido Recreio, na Zona Oeste - Divulgação/CET Rio

Publicado 19/07/2024 21:28

Rio - Uma criança morreu atropelada por um carro, na tarde desta sexta-feira (19), na Transolímpica, altura do BRT Padre João Cribinn, sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Segundo a ViaRio, concessionária que administra a via expressa, a vítima foi atingida pelo veículo enquanto atravessava a Transolímpica.



A morte foi confirmada pela equipe médica da concessionária, às 16h37 desta sexta-feira (19). O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil já foram acionados ao local.



Ao DIA, os bombeiros informaram que não realizou o atendimento, pois a equipe da ViaRio já estava no local.