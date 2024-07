Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, foi atingido enquanto trabalhava - Redes Sociais

Publicado 19/07/2024 18:05 | Atualizado 19/07/2024 18:23

Rio - O carpinteiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, atingido por uma estaca na cabeça enquanto trabalhava cortando madeira em Mangaratiba , na Costa Verde, considera sua recuperação um milagre. Internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde o dia 10 deste mês, ele vem sonhando com a alta médica.

Ao DIA, Vitor disse que se lembra pouco do que aconteceu. Falou apenas que estava trabalhando, cortando madeira quando, de repente, tudo ficou escuro.

"Eu não lembro de nada, estava fazendo a carpintaria, só desmaiei, mas não senti dor. Foi um milagre. Meu maior desejo agora é sobreviver e reencontrar minha filha de novo", disse o carpinteiro.

Na noite do dia 10, Vitor passou por uma cirurgia para retirada do pedaço de madeira, drenagem de hematoma cerebral e redução de afundamento em região frontal de crânio. O procedimento durou em torno de 4h. Inicialmente, ele foi atendido em um hospital de Mangaratiba, sendo transferido para o Adão Pereira Nunes em seguida, devido a gravidade do acidente.

Na segunda-feira (15), o carpinteiro deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ele ainda não tem previsão de alta, mas segue recebendo muito amor e carinho da família, que vem acompanhando o processo de recuperação no quarto, junto do rapaz.

"Eu senti medo, mas confiei que Deus estava cuidando dele a todo momento. Agora eu estou feliz e agradecendo a Deus pelo milagre", disse Luciana Soares, mãe de Vitor.

O boletim médico desta sexta-feira (19) informa que o quadro clínico do carpinteiro é estável, mantendo sinais vitais dentro da normalidade. Quanto ao quadro neurológico, o paciente segue em observação, com melhora progressiva e nível de consciência, verbalizando e movimentando os quatro membros. A direção do hospital informou que não há novas propostas cirúrgicas no momento.

Estaca tinha 40 cm

No dia do acidente, carpinteiro passou por uma tomografia de crânio, que evidenciou fratura fronto facial, com fragmentos ósseos, e contusão cerebral profunda. Segundo o coordenador da neurocirurgia do hospital, Vinícius Zogbi, a estaca tinha 40 cm e perfurou 6 cm do lóbulo frontal direito de Vitor.

O objeto não pôde ser retirado no atendimento na primeira unidade de saúde e só foi removido durante a cirurgia em Caxias, depois que os médicos realizaram uma craniotomia. Ainda de acordo com o coordenador, o pedaço de madeira não atingiu estruturas importantes do cérebro e o jovem teve pouca perda de massa encefálica. A contusão cerebral foi completamente drenada e feita lavagem da cavidade, por se tratar de material contaminado.

Logo após a cirurgia, ele foi extubado e deu sinais de interação, além de ter mobilizado os quatro membros. Vitor ficou com um hematoma no olho direito, mas o globo ocular e o nervo ótico não foram afetados.