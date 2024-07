Homem é preso com drogas e explosivos na BR-116, na altura de Teresópolis - Divulgação/PRF

Homem é preso com drogas e explosivos na BR-116, na altura de Teresópolis Divulgação/PRF

Publicado 19/07/2024 17:56 | Atualizado 19/07/2024 18:00

Rio - Um homem foi preso na BR-116, em Teresópolis, na Região Serrana, nesta sexta-feira (19), com drogas e explosivos na mala. Por volta das 15h30, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Teresópolis abordaram um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.



fotogaleria

Em uma revista na bagagem do passageiro, foram encontrados 22 frascos contendo lança perfume, 27 tabletes de maconha, 14 pinos de cocaína e oito granadas. O homem foi preso em flagrante e o material apreendido pelos agentes.

A ocorrência foi encaminhada para a 110ª DP |(Teresópolis).