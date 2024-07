Local onde motocicleta foi encontrada fica a mais de 20 km do ponto onde crime ocorreu - Reprodução/Maps

Local onde motocicleta foi encontrada fica a mais de 20 km do ponto onde crime ocorreuReprodução/Maps

Publicado 19/07/2024 16:06 | Atualizado 19/07/2024 16:37

Rio - O policial militar Diego Paulino Guimarães da Silva, de 32 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (19), por roubar uma moto em Realengo, Zona Oeste. O crime aconteceu na noite de quinta e foi denunciado pela vítima a uma equipe do 16º BPM (Olaria), na Penha, Zona Norte, onde a moto foi achada.

A localização da motocicleta apontada no rastreador indicava um endereço da Rua Francisco Enes, na Penha Circular, onde Diego vive. O agente atendeu à porta se identificando como policial. Em seguida, os policiais confirmaram que a moto estacionada dentro da garagem do imóvel se tratava do veículo da vítima.

Durante a abordagem, a vítima também reconheceu o policial como um dos responsáveis pelo roubo, o que foi determinante para a prisão em flagrante.

Após ter sido detido, Diego, que é lotado no 2º BPM (Botafogo), foi levado à 21ª DP (Bonsucesso) onde o caso foi registrado.

Segundo a Polícia Militar, o agente permanecerá na Unidade Prisional da Corporação, em Niterói, e a corporação vai instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), para avaliar a permanência ou expulsão da corporação.



"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar ressalta que o comando da Corporação não compactua com o cometimento de crimes ou desvios de conduta por parte de seus entes, punindo com contundente rigor os envolvidos quando constatados os fatos", informou a PM em nota.