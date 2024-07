Energia foi totalmente restabelecida na Ilha do Governador - Paulo H Lima / Light

Energia foi totalmente restabelecida na Ilha do GovernadorPaulo H Lima / Light

Publicado 20/07/2024 14:00

Rio - Após mais de 48h sem energia e muitas reclamações de moradores e comerciantes, a Light informou que a luz foi "completamente restabelecida" na Ilha do Governador, neste sábado (20). Desde a última quinta-feira (18), a região vinha sofrendo com quedas de energia em diferentes pontos, em episódio semelhante ao ocorrido no início do ano.A empresa explicou que, nos últimos dias, precisou fazer uma parada emergencial em trechos da Ilha do Governador para reparar o sistema de alta tensão que abastece a região, devido a um defeito na rede subterrânea.Em nota divulgada neste sábado (20), a concessionária disse que os reparos das linhas antigas estão em andamento e a construção da linha de alta tensão 100% nova, prevista para novembro de 2024, segue avançada.