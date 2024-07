Consumidores relatam falta de energia desde às 7h da manhã desta quinta-feira - Agência Brasil

Essa, segundo o prefeito, é uma das ações tomadas pelo município contra a concessionária. De acordo com Paes, a prefeitura já entrou com uma ação civil pública contra a empresa e busca ainda ajuda do Governo Federal para solucionar o problema, uma vez que a Light é uma concessão da União. Rio - Depois do apagão de domingo, uma nova interrupção no fornecimento da Light na Ilha do Governador , que já dura quase 24 horas, fez o prefeito Eduardo Paes anunciar uma nova multa contra a concessionária de energia. A punição aplicada pelo Procon Carioca pela falha na prestação do serviço tem o valor de R$ 13,6 milhões.Essa, segundo o prefeito, é uma das ações tomadas pelo município contra a concessionária. De acordo com Paes, a prefeitura já entrou com uma ação civil pública contra a empresa e busca ainda ajuda do Governo Federal para solucionar o problema, uma vez que a Light é uma concessão da União.

Desde domingo (14), a população da Ilha do Governador vem sofrendo com os apagões. O último, segundo relatos dos consumidores, teve início às 7h desta quinta-feira (18) e segue até esta sexta (19).



"Mais um recardo para os moradores da Ilha do Governador, especialmente para a Light. No último domingo, vimos se repetir uma cena que infelizmente está se tornando uma cena comum na Ilha do Governador, um apagão da Light. Prometeram uma solução e a situação foi administrada ainda no próprio domingo, mas um dia inteiro de sofrimento pro povo da Ilha e ontem voltamos a ter apagão que permanece até hoje", comentou.

Paes explica ainda que existe a possibilidade de não renovação da concessão da empresa, diante das recorrentes falhas no fornecimento, em especial pelo que vem acontecendo na Ilha. "Essa é a medida mais dura que pode ser tomada contra eles", afirmou.

Sobre a multa aplicada contra a empresa, Paes explicou que a Light já foi notificada duas vezes sobre a punição: "Notificamos no domingo, notificamos novamente e vamos jogar muito duro por esses absurdos cariocas, com a população da Ilha do Governador. Não vamos ficar quietos assistindo esses absurdos", compartilhou o prefeito.

O governador Cláudio Castro também se manifestou sobre o problema de fornecimento de energia na Ilha e disse que buscou respostas com o CEO da concessionária. Segundo ele, o responsável pela empresa explicou que o problema vem sendo causado por uma falha nas linhas de alta tensão do bairro, que deveriam ter recebido investimentos no passado.

"Já desde ontem, geradores estão chegando lá na Ilha do Governador. O próprio CEO da Light vai estar lá. Já tem duzentas pessoas trabalhando neste momento, uma parte do equipamento que tinha ido para o Rio Grande do Sul já está a caminho de volta. Infelizmente este ataque hacker que teve aí nesta madrugada também atrapalhou demais a rede", lamentou o governador.



Ainda segundo Castro, a empresa se comprometeu a reestabelecer todo o fornecimento até o fim da tarde desta sexta-feira (19). "O compromisso da Light é que até o fim da tarde de hoje todos os moradores da Ilha, inclusive o Aeroporto do Galeão, que neste momento trabalha com geradores, estará 100% reestabelecido. Eles também contratarão uma carga bem mais alta de energia, chamada de redundância para caso caia uma linha, a Ilha não fique sem energia", finalizou.

Outras multas

O Procon Carioca já havia instaurado duas averiguações preliminares contra a empresa, em virtude de falhas no fornecimento de energia elétrica, ocorridas a partir de novembro de 2023, não só no bairro insulano, mas também em outros, como Botafogo e Copacabana.

A Light já havia sido multada pelo Procon Carioca, em abril deste ano, no valor de pouco mais de R$ 2 milhões, após decisão rejeitar recurso da empresa. O processo administrativo instaurado em 2021 havia sido aberto em razão de constantes falhas no fornecimento de energia elétrica.