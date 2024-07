No bairro Portuguesa, moradores relataram um novo apagão por volta das 18h - Reprodução

Publicado 19/07/2024 09:39 | Atualizado 19/07/2024 09:50

Rio - Moradores da Ilha de Paquetá e da Ilha do Governador estão há mais de 12 horas sem luz em um episódio que remonta ao início do ano, quando sofreram com quedas de energia constantes. O apagão começou na quinta-feira (18). Segundo a Light, geradores estão sendo instalados e a energia vai voltar até o fim da tarde desta sexta-feira (19).Osvaldo Franklin tem uma loja de peça de moto no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Ele conta que a queda de energia o afetou por volta de 8h30 de quinta-feira. "O problema é o mesmo do início do ano. Ontem, boa parte da Ilha passou o dia sem luz e hoje a outra parte que tinha, ficou sem", conta o comerciante. Franklin teve, inclusive, dificuldade de abastecer a moto por conta dos postos de combustíveis estarem sem luz, além do prejuízo de não ter aberto a loja.No Jardim Guanabara, imóveis ficaram sem luz durante a manhã de quinta-feira, mas a energia voltou ao longo do dia e tornou a cair na madrugada desta sexta- feira (19).Em Paquetá, os moradores denunciaram estarem sem luz desde a manhã de quinta-feira e sem sinal de telefone.A Light informou que, devido a um defeito na rede subterrânea, precisou fazer uma parada emergencial em trechos de bairros da Ilha do Governador para reparar o sistema de alta tensão que abastece a região.O diretor da empresa Rodrigo Brandão afirmou que o apagão foi causado pelo rompimento de um dos principais cabos que abastece a Ilha do Governador. O representante disse, em entrevista do programa "Bom Dia, Rio", da TV Globo, que no início do ano, a concessionária iniciou uma obra em todo sistema que leva energia do continente para a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá, cujos cabos são antigos. A rede estará 100% renovada em novembro, segundo o diretor.Além disso, chegaram na madrugada desta sexta-feira, os componentes de geradores que haviam sido emprestados ao Rio Grande do Sul durante a catástrofe climática. A empresa garantiu que até o fim da tarde a energia voltará a funcionar normalmente nas ilhas. Segundo Brandão, 80% da população da Ilha do Governador já está com luz.