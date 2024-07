Sábado foi de sol na cidade do Rio - Reprodução / COR

Publicado 20/07/2024 14:51

Rio - O Rio bateu o recorde de temperatura mínima, pelo segundo dia consecutivo, durante a madrugada deste sábado (20). A noite mais fria do ano foi registrada no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, às 2h55, quando os termômetros marcaram 11,8ºC. O sábado também foi marcado pelo sol e temperatura amena, "convidando" cariocas e turistas para passeios e exercícios ao ar livre.



A temperatura mais baixa de 2024 era de 12ºC e havia sido registrada na sexta-feira (19), no mesmo local. Segundo o meteorologista do Alerta Rio, Ricardo Souza, as temperaturas estiveram baixas ao longo da semana devido à entrada de ventos úmidos e frios do oceano.



“Nas últimas noites houve redução de nebulosidade sobre a cidade e isso permitiu que as temperaturas diminuíssem ainda mais ao longo das madrugadas de sexta e de sábado, atingindo as menores temperaturas do ano até o momento”, explica.



Ainda de acordo com o profissional, durante a noite a nebulosidade funciona como um "cobertor". Com menos nuvens no céu, a perda de calor da superfície terrestre e do ar acima dela é mais intensa.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o frio deve continuar neste domingo (21). As temperaturas deverão variar de 14ºC a 28ºC, com sol e tempo bom.



Menores temperaturas de 2024:



1° – 11,8°C – Alto da Boa Vista – 20/07

2° – 12,0°C – Alto da Boa Vista – 19/07

3° – 14,0°C – Alto da Boa Vista – 13/06 e 16/07



Menores temperaturas da série histórica do Alerta Rio:



8,6°C: no dia 13 de junho de 2016

9,3°C: no dia 21 de julho de 2021

9,6°C: nos dias 17 de julho de 2016 e 31 de julho de 2021