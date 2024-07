Moradores podem procurar serviços até às 13h na Associação de Moradores do bairro - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 18/07/2024 10:24 | Atualizado 18/07/2024 10:26

Rio - O quarto dia da Operação Ordo dá início às ações sociais do programa RJ Para Todos. A caravana de serviços começa, nesta quinta-feira (18), em Rio das Pedras, uma das 14 comunidades da Zona Oeste alvos da ação . Os interessados nos atendimentos devem procurar à Associação de Moradores do bairro até às 13h. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) também está na região distribuindo água para a população.

Segundo o Governo do Estado, a população terá acesso a documentação básica, como primeira e segunda via do RG, e isenções para certidões de nascimento, casamento e óbito. Também estarão disponíveis serviços de orientação sobre os direitos do consumidor, migração e refúgio, oportunidades de emprego, carteira de trabalho digital, massoterapia, corte de cabelo, manicure, trança tererê e atendimento para pessoa com deficiência e idosos.



A ação é realizada pelas as secretarias de Trabalho e de Desenvolvimento Social, além da Cedae, Detran.RJ, Fundação Leão XIII, Procon e Faetec. A operação Ordo também tem foco no restabelecimento de serviços como água, energia, gás, TV e internet e, às 11h, os secretários de Segurança Pública, Victor dos Santos, da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Governo, André Moura, se reúnem com representantes das concessionárias Naturgy, Light, Iguá e Águas do Brasil para alinhar a atuação integrada, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, na Região Central.

A megaoperação acontece nas comunidades do Cesar Maia, Cidade de Deus, Fontela, Gardênia Azul, Morro do Banco, Muzema, Rio das Pedras, Sítio do Pai João, Terreirão e Tijuquinha, nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Itanhangá, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena. Nesta quarta-feira (17), a atuação foi ampliada para os Morros do Jordão, Covanca, Bateau Mouche e Santa Maria, também na Zona Oeste. Em três dias, foram presas 60 pessoas , sendo 52 em flagrante e oito em cumprimento de mandados, além sete adolescentes apreendidos.

Serviço

Associação de Moradores: Praça da Associação - Rua Nova, nº 20 - Rio das Pedras.