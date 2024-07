O homem foi preso por agentes da Dcav em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 24/07/2024 11:22 | Atualizado 24/07/2024 13:37

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (23), um homem por estuprar as próprias filhas, de 4 e 13 anos. Ele estava foragido da Justiça e foi localizado no bairro Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav). Segundo as investigações, após os abusos, o suspeito foi expulso da comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, onde morava. No local, ele chegou a ser espancado por vizinhos.

O homem teve sua prisão decretada pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.