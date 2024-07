Monalliza Escafura (à esquerda) com a mãe Edclea Neves - Reprodução/ Rede social

Publicado 24/07/2024 11:35 | Atualizado 24/07/2024 11:37

Rio - A filha do contraventor Piruinha, Monalliza Neves Escafura, de 29 anos, conseguiu um habeas corpus (HC) na última quinta-feira (18) e foi solta no dia seguinte. A decisão foi da 7ª Câmara Criminal do Rio. Os desembargadores, por unanimidade de votos, concederam parcialmente o HC apresentado pela defesa da ré, e substituíram a prisão preventiva por medidas cautelares. Monalliza estava custodiada no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, Zona Oeste do Rio.Presa desde 19 de junho, acusada dos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, Monalliza deverá comparecer periodicamente à Justiça para informar e justificar suas atividades; está proibida de manter contato com pessoas específicas e de ausentar-se da capital quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação.A próxima audiência do processo está marcada para o dia 28 de agosto. O caso tramita em segredo de justiça.Monalliza foi presa durante uma operação da Polícia Federal no Morro do Vidigal, Zona Sul. Ela estava foragida, denunciada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por extorsões e por integrar uma organização criminosa.