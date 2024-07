Bruna chegou à delegacia acompanhada do advogado - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 23/07/2024 15:24 | Atualizado 23/07/2024 16:24

Rio - A enfermeira Bruna Toshiro, mulher de Fábio Toshiro, chegou para depor na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), na tarde desta terça-feira (23), 10 dias após o crime. O fisioterapeuta foi atropelado e morto na Avenida Lúcio Costa , no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no dia 13 deste mês.

Bruna entrou na distrital por volta das 14h30 e saiu às 16h20. Os dois tinham acabado de se casar , deixado as malas no hotel e atravessado a via para passear no calçadão, quando foram surpreendidos por um veículo dirigido pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, 30 anos, que é considerado foragido da Justiça.

Na quinta-feira passada (17), o advogado da família da vítima, Lucas Fernandes Avelino, esteve na delegacia para pedir análise de novas câmeras de segurança da região e acompanhar as buscas pelo influenciador. A defesa pretende provar que Vitor estava a cima da velocidade permitida na via.

Testemunhas

Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Nas imagens, Fábio aparece de mãos dadas com a mulher, quando é atropelado. Por pouco, a noiva também não foi atingida.

Segundo testemunhas, com o impacto, a vítima invadiu o carro de luxo modelo conversível do influenciador. Em seguida, Vitor e outros quatro ocupantes retiraram o corpo e fugiram do local. O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado.



Na tarde da última segunda-feira (15), a Polícia Civil ouviu as cinco mulheres que estavam no carro com o influenciador no momento do atropelamento. Na delegacia, três testemunhas alegaram que Vitor dirigia a BMW branca em velocidade permitida na via. No entanto, outras duas não souberam precisar a velocidade do veículo.

Influenciador foragido

Veículo que atropelou Fábio Toshiro Renan Areias/ Agência O Dia

Vitor acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas após o caso teve a conta desativada. Nas redes sociais, ele esbanjava carros de luxo, viagens e se descrevia como "Abençoado por Deus", e "Vence-DOR".



Dentre os veículos estão um Mercedes e uma BMW, usada no dia do acidente. Ambos custam em torno de R$ 100 mil.



A BMW acumula mais de R$ 51 mil em dívidas. De acordo com informações do Detran, o carro, que tem placa cadastrada no Guarujá, litoral de São Paulo, tem histórico de 21 multas vencidas entre novembro de 2020 e maio de 2024, que somam mais de R$ 6 mil. O atraso no pagamento do IPVA já chega a R$ 44 mil.



Segundo a defesa de Vitor, ele dirigia dentro da velocidade permitida no momento da colisão e não estava alcoolizado. O advogado Gabriel Habib disse ainda que irá provar que foi um acidente e que o rapaz não teve culpa na morte da vítima.



"Sobre não ter socorrido a vítima, a defesa esclarece que Vitor chegou a parar o veículo mais à frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local", finalizou em comunicado.