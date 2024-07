Vitor Vieira Belarmino fugiu sem prestar socorro ao fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta - Rede Social

Publicado 17/07/2024 12:58 | Atualizado 17/07/2024 16:19

Rio - O advogado da família do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, atropelado horas depois do casamento na Avenida Lúcio Costa, na Zona Oeste, no sábado (13), esteve na 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes), nesta quinta-feira (17), para pedir análise de novas câmeras de segurança da região e acompanhar as buscas pelo condutor do veículo, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, considerado foragido. Ainda na delegacia, a defesa do suspeito disse não saber seu paradeiro.

"Viemos pedir questões ao delegado, como essa de novas câmeras de segurança para gente captar todo o trajeto feito pelo Vitor e tentar encontrar a localização dele. Temos algumas diligências a serem realizadas nas próximas horas para localizar o paradeiro dele", explicou o advogado da vítima, Lucas Fernandes Avelino.



Em um dos vídeos obtidos nas investigações, um motociclista passa pela via no momento do atropelamento, mas o advogado esclarece que ele não teve envolvimento no caso. A defesa pretende provar ainda que Vitor estava a cima da velocidade permitida na via.





Já o advogado do influenciador, Gabriel Habib, saiu da delegacia explicando manter o último posicionamento enviado à imprensa, em que afirma que



Em comunicado, Habib havia informado que o caso foi um acidente e que o influenciador não teve culpa na morte do fisioterapeuta.



"Sobre não ter socorrido a vítima, a defesa esclarece que Vitor chegou a parar o veículo mais à frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local", disse.



Em relação ao depoimento da viúva, Bruna Toshiro, que estava ao lado do marido, está previsto para acontecer apenas na próxima semana. "Ela ainda não está em condições, está muito abalada psicologicamente. Nesse momento, a Bruna está tentando se situar e acertar a vida dela", disse.

Relembre o caso

Fábio Toshiro tinha acabado de se casar em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste, quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel CDesign na Avenida Lúcio Costa e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido pelo veículo.



Fábio Toshiro tinha acabado de se casar em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste, quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel CDesign na Avenida Lúcio Costa e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido pelo veículo.