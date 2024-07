Gessé Souza está internado no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/07/2024 07:23

Rio - Gessé Souza dos Reis, de 30 anos, que foi baleado durante uma abordagem policial em Magé, na Baixada Fluminense, tem quadro de saúde estável após passar por uma nova cirurgia na quarta-feira (17) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Segundo a direção da unidade, o paciente, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), permanece lúcido e orientado em leito de enfermaria.