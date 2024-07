Carro usado pelo influenciador Vitor Vieira durante o atropelamento de Fábio Toshiro - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Carro usado pelo influenciador Vitor Vieira durante o atropelamento de Fábio ToshiroReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 16/07/2024 11:56

Rio - O influenciador Vitor Vieira Belarmino, 30 anos, que está foragido da Justiça por atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 42 , esbanjava carros de luxo e viagens nas redes sociais. Com 280 mil seguidores no Instagram, ele se descrevia como "Abençoado por Deus", e "Vence-DOR", mas desativou a conta após a repercussão do caso.

Dentre os veículos estão um Mercedes e uma BMW, usada no dia do acidente. Ambos custam em torno de R$ 100 mil. Além disso, Vitor também compartilhava sua rotina de treinos e de futebol "freestyle". Dentre os veículos estão um Mercedes e uma BMW, usada no dia do acidente. Ambos custam em torno de R$ 100 mil. Além disso, Vitor também compartilhava sua rotina de treinos e de futebol "freestyle".

No dia do atropelamento, no último sábado (13), o influenciador estava com cinco mulheres dentro do carro. Segundo testemunhas, a vítima chegou a parar dentro do automóvel e foi removida com a ajuda dos ocupantes.

O carro foi apreendido e encaminhado para a 42ªDP (Recreio), onde permanece até esta terça-feira (16). Em imagens obtidas pelo DIA, é possível ver o estrago no para-brisa, com vidro quebrado, e ainda mancha de sangue. Além do capô amassado e farol quebrado.



De acordo com a perícia, foram encontrados no veículo vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro. Na delegacia, três testemunhas alegaram que Vitor dirigia em velocidade permitida na via. No entanto, outras duas não souberam precisar a velocidade do veículo.



Na ocasião, o fisioterapeuta tinha acabado de se casar em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste. Em seguida, foi com a mulher para um hotel na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, onde deixaram as malas e saíram para passear no calçadão.

Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente, que mostram os dois atravessando a via há poucos metros da faixa de pedestres. No entanto, pelo vídeo, é possível ver que o sinal piscava sucessivamente no amarelo.

Nesta segunda-feira (15), o Disque Denúncia divulgou um cartaz de procurados pedindo informações que levem ao paradeiro de Vitor. Contra ele consta um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

