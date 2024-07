Polícia Civil realiza operação na Vila Aliança; criminosos atearam fogo em barricadas - Reprodução / Redes Sociais

Polícia Civil realiza operação na Vila Aliança; criminosos atearam fogo em barricadas Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/07/2024 15:31 | Atualizado 23/07/2024 16:16

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, nesta terça-feira (23), na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, com o objetivo de prender criminosos que atuam em disputas territoriais. Durante a ação, moradores relataram que houve troca de tiros. Criminosos colocaram fogo em barricadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais de diferentes delegacias especializadas, como a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), em ruas da região. Blindados também foram utilizados.

Para atrapalhar o trabalho dos agentes, criminosos colocaram fogo em pneus em uma via da comunidade. Ainda não há informações sobre prisões e apreensões.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devido a operação, a Clínica da Família (CF) Maria José de Sousa Barbosa e os centros municipais de saúde (CMS) Dr. Eithel Pinheiro de Oliveira Lima e Silvio Barbosa, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento nesta terça-feira (23).



Os centros municipais de saúde Waldyr Franco e Alexander Fleming e as clínicas da família Sandra Regina Sampaio de Souza e Sonia Maria Ferreira Machado mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Operação no Complexo de Israel



A Vila Aliança é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), a mesma facção que controla o Complexo de Israel, na Zona Norte, outro local com operação realizada nesta terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, agentes atuam desde as primeiras horas do dia na Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, nos bairros de Vigário Geral e Parada de Lucas, na Zona Norte. A ação é realizada pelo 16º BPM (Olaria), com apoio do Comando de Operações Especiais (COE), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) para prender os envolvidos em uma disputa territorial entre criminosos e também retirando barricadas das vias dos bairros.

Durante entrevista sobre a Ação Ordo nesta terça-feira (23) , o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, afirmou que os batalhões seguem com sua capacidade operacional para fazer operações em diferentes partes da cidade, principalmente no Complexo de Israel.

"O batalhão tem capacidade operacional de neutralizar as ações desse criminosos. Isso está sendo feito de forma preventiva sempre com a intenção de preservar vidas. Ali é uma região muito populosa, é uma área residencial e a intenção é exatamente aumentar a ostensividade para evitar exatamente que uma quadrilha, uma organização criminosa, venha atravessar aquela região para atacar. A disputa de território é uma realidade e é isso que a gente tenta evitar", disse.

Na segunda-feira (22), a Avenida Brasil teve que ser fechada, na altura de Cordovil, durante uma ação da Polícia Militar. Além do fechamento da via, um intenso tiroteio também afetou a circulação de trens e unidades de saúde . Na operação desta segunda, 10 criminosos foram presos.

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. O chefe do tráfico da região é Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado também como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP).