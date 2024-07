Passageiros ficaram em meio ao fogo cruzado durante tiroteio na região - Rede Social

Passageiros ficaram em meio ao fogo cruzado durante tiroteio na regiãoRede Social

Publicado 22/07/2024 07:49 | Atualizado 22/07/2024 08:29

Rio - Um intenso tiroteio durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (22), interditou a Avenida Brasil, no sentido Centro, altura de Cordovil, e afetou a circulação de trens na região . Além disso, clínicas da família tiveram o funcionamento interrompido. Segundo relatos de moradores, os confrontos iniciaram ainda na noite de domingo (21), devido a uma guerra entre traficantes rivais.

Em meio ao fogo cruzado, imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros de ônibus abaixados, enquanto motoristas desciam dos carros e se jogavam no chão para se protegerem dos tiros.

TENSÃO EM ÔNIBUS NA AVENIDA BRASIL, ALTURA DAS CINCO BOCAS, COMPLEXO DE ISRAEL, BRÁS DE PINA.

MANHÃ TAMBÉM DE TIROTEIO EM CORDOVIL,AMBAS NA ZONA NORTE, RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/gunc1TM6gU — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) July 22, 2024

Até o momento, três criminosos foram presos em flagrante. Com eles, um fuzil e duas pistolas foram apreendidas.

De acordo com a SuperVia, a circulação do ramal de Cordovil ficará entre Central do Brasil - Penha e Duque de Caxias - Gramacho. As estações: Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral encontram-se fechadas para embarque e desembarque. O trecho Gramacho - Saracuruna opera com intervalo médio de 50 minutos.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido ao tiroteio, o Centro Municipal de Saúde (CMS) José Breves dos Santos e as clínicas da família (CF) Nilda Campos e Heitor dos Prazeres acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta segunda-feira (22)



Já o CMS Iraci Lopes e a CF Eidimir Thiago de Souza mantêm o atendimento. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Na região, agentes do 16º BPM (Olaria) atuam com apoio de batalhões do 1° Comando de Policiamento de Área (1º CPA), para evitar a guerra entre criminosos e retirada de barricadas.

Terror

Ainda nas redes sociais, moradores relatam que os confrontos se estendem há quase uma semana. No X, antigo Twitter, Cordovil e Brás de Pina chegaram a virar um dos assuntos mais comentados após relatos sobre a falta de segurança na região.



"Que isso mano? Os caras simplesmente meteram quatro dias de guerra intensa, mandam e desmandam no bairro inteiro, acabando com a rotina do trabalhador e escancarando que Cordovil já estava abandonado faz tempo", disse um comentário.



"Me entristece saber que nada será feito sobre essa situação que Cordovil e as proximidades. O Rio todo vivendo isso ou muito pior. Nós só seremos mais um", lamentou outra.



"Sério que Cordovil virou isso? Toda madrugada vamos ter que aturar tiro?", questionou outro.



"Não tenho mais forças para morar em Cordovil, tu sai pra rua com a preocupação de tá perto de casa para poder entrar correndo, porque é tiro a qualquer momento, ou então você nem sai por esse motivo, meu Deus, o que se tornou esse lugar?", disse mais um.

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau. O chefe do tráfico da região é Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, apontado também como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Contra ele, há 9 mandados de prisão em aberto, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.

O traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e teria mandado fechar igrejas católicas da comunidade início do mês.

As regiões sofrem com disputa entre criminosos do TCP e do Comando Vermelho (CV), que buscam expandir seu território nas comunidades.